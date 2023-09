Gdzie można głosować w Dąbrowie Tarnowskiej? Lista lokali wyborczych

adres: Brnik 36a, 33-200 Brnik numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Żelazówka 115A, 33-200 Żelazówka numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Morzychna 69, 33-240 Morzychna numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Centralna 111, 33-200 Laskówka Chorąska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Sutków 88, 33-202 Sutków numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Gruszów Wielki 210, 33-200 Gruszów Wielki numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Kościuszki 11, 33-200 Dąbrowa Tarnowska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Nieczajna Dolna 35b, 33-205 Nieczajna Dolna numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Lipiny 46A, 33-206 Lipiny numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Kościelna 25A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Szarwark 2, 33-200 Szarwark numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Smęgorzów 330, 33-202 Smęgorzów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Nieczajna Górna 337, 33-205 Nieczajna Górna numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Matejki 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Zaręby 22, 33-200 Dąbrowa Tarnowska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Zazamcze 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Kościelna 25A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Kiedy i w jakich godzinach odbywa się głosowanie?

Wybory parlamentarne odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. W przypadku Sejmu głosujemy na posłów, w wybierając ich z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie są z kolei wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.