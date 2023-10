Gdzie na nordic walking do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 28 - 29 października

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy szlaki w odległości do 66 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Nordic walking w pobliżu Dąbrowy Tarnowskiej

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo nadaje się również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Dąbrowy Tarnowskiej. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: 10 km las Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,82 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podejść: 322 m

Suma zejść: 324 m Trasę nordic walking mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej poleca Piotr__krawczyk Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Dąbrowy Tarnowskiej

🌲🌤️ Trasa nordic walking: ŚLADAMI JANA MATEJKI - SPACER PO WIŚNICZU Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,86 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 138 m

Suma zejść: 133 m Jagulec2 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Dąbrowy Tarnowskiej

Dwa punkty na trasie mają możliwość zwiedzania za opłatą: zamek (ok. 1 h) i Muzeum Koryznówka (ok. 1 h).

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak tarnowskich Żydów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,28 km

Czas trwania marszu: 46 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 16 m Amatorom nordic walking z Dąbrowy Tarnowskiej trasę poleca Szlaki_Malopolski Wyznaczona trasa upamiętnia ich historyczną obecność w Tarnowie, którzy przed II wojną światową stanowili 45% mieszkańców miasta, tragicznie zniesioną przez Holocaust.

Start

Dojazd do Tarnowa: z Krakowa do Tarnowa dotarliśmy krajową nr 4 w niecałe 1,5 godziny. W mieście bez trudu można znaleźć płatne i bezpłatne miejsca parkingowe. Do Tarnowa można dojechać również pociągiem lub jednym z licznych autobusów startujących z Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie.

Trasa

Większość obiektów trasy znajduje się w obrębie i okolicach dawnego getta, czyli w ścisłym centrum miasta. Trasa rozpoczyna się od ulic Wekslarskiej i Żydowskiej, będących odnogami tarnowskiego Rynku. Posiłkując się planem miasta i informacjami znalezionymi w Internecie, bez trudu można odnaleźć kolejne punkty wycieczki. Są one ponadto oznaczone tabliczkami, a co jakiś czas o o tym, że podążamy we właściwym kierunku upewniają nas drogowskazy. Trasa jest w całości trasą miejską. Jej przejście zająć może w zależności od tempa spaceru i czasu poświęcanego poszczególnym obiektom, od 1,5 do 2,5 h. Jest łatwa, stąd też dostępna zarówno dla dzieci, jak i osób starszych. Informacje znalezione na stronie Muzeum Okręgowego w Tarnowie w dziale Judaica pozwoliły nam na ułożenie optymalnej trasy, dzięki czemu nie gubiliśmy się i nie deptaliśmy po własnych śladach.

Wielość i różnorodność obiektów na trasie sprawia, że jest ona naprawdę interesująca – nie tylko dla pasjonatów historii Żydów, ale też przypadkowych turystów, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i poszerzyć horyzonty. Opracowanie: Paulina Macek

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Czym jest nordic walking?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Gniew zakończył siedmioletni program rewitalizacji Starego Miasta