Gdzie na spacer do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 25 - 26 listopada

Nie masz pomysłu na urokliwą trasę spacerową z Dąbrowy Tarnowskiej? Podpowiadamy, gdzie można się wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mogą mieć różny czas przejścia, i właśnie dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki spacerowe w pobliżu Dąbrowy Tarnowskiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Dąbrowie Tarnowskiej ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 51%. W niedzielę 26 listopada w Dąbrowie Tarnowskiej ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 42%. 🌳 Trasa spacerowa: Wodospad Magurski z Folusza Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,13 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podejść: 175 m

Suma zejść: 175 m Dagobert poleca trasę mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej

Mały spacer aby obejrzeć naturalny wodospad w Magurskim Parku Narodowym. Trasa 2 km, czas 1 godzina z dokładnym obejrzeniem każdej kropli wody. Łatwizna. Start na parkingu w Folusz, powrót w to samo miejsce. Wycieczka ta było tylko przy okazji powrotu i zabicia czasu - bo kiedyś brakło czasu, siły i chęci aby obejrzeć wodospad po przejściu całego pasma Magury Wątkowskiej :) Z wspomnianego parkingu wiedzie znakowana czerwono ścieżka przyrodnicza w stronę Wodospadu (4 przystanek) i dalej do innej atrakcji Diabli Kamień (9 przystanek) - tu nie opisany bo obadany w innym terminie gdy się już nie chciało iść na wodospad :) Ścieżka rozpoczyna swój bieg w Foluszu przy wejściu zielonego szlaku na teren Magurskiego Parku Narodowego,a kończy na miejscu dziennego wypoczynku przy zejściu żółtego szlaku z Kornutów. Cała trasa ma długość 4 km.

Sam wodospad to kilku metrowy próg skalny. Ciekawy widokowo.

Polecam przejście całej ścieżki albo połączenie wypadu na wodospad z wyjściem na szczyt Magury Wątkowskiej.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: ŚLADAMI JANA MATEJKI - SPACER PO WIŚNICZU Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,86 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 138 m

Suma zejść: 133 m Trasę spacerową mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej poleca Jagulec2 Dwa punkty na trasie mają możliwość zwiedzania za opłatą: zamek (ok. 1 h) i Muzeum Koryznówka (ok. 1 h).

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Nowy Wiśnicz Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,92 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podejść: 184 m

Suma zejść: 185 m Max_c74 poleca trasę spacerowiczom z Dąbrowy Tarnowskiej

Wycieczka piesza do zamku Nowy Wiśnicz.

Mimo że zamek był doszczętnie zniszczony, obecnie jest w bardzo dobrym stanie. W jego wnętrzu wystawione są fotografie obrazujące wygląd zamku sprzed lat, oprócz tego w jego salach znajdują się XIX- i XX-wieczne meble, makiety różnych zamków oraz prace plastyczne uczniów nowowiśnickiego Liceum Sztuk Plastycznych. Do zwiedzania udostępniona jest również ogromna sala balowa, sala plafonowa z pozłacanym sufitem, sala akustyczna wykorzystywana kiedyś jako miejsce spowiedzi, kaplica zamkowa oraz krypta z ekspozycją sześciu sarkofagów (w tym Stanisława Lubomirskiego).

Polecam to miejsce.

Nawiguj

