Gdzie na spacer do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Urokliwe trasy na weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Spacerem w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,86 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 138 m

Suma zejść: 133 m

Trasę spacerową mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej poleca Jagulec2

Dwa punkty na trasie mają możliwość zwiedzania za opłatą: zamek (ok. 1 h) i Muzeum Koryznówka (ok. 1 h).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Nowy Wiśnicz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,92 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podejść: 184 m

Suma zejść: 185 m