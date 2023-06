Gdzie zjesz najlepsze lody w Dąbrowie Tarnowskiej? Sprawdź adresy w czerwcu 2023

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym modne stało się chodzenie do cukierni i lodziarni. Lody nabyć można było również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, oferta zaś zawierała podstawowe smaki, czekoladowe i śmietankowe.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się też wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i niezbyt prosty w wykonaniu z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na szerszą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach. Podawano je w waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Dąbrowie Tarnowskiej powstawały w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. Latem na każdym rogu możemy napotkać lodziarnie serwujące lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Do tego ciekawym zmrożonym deserem okażą się sorbety przyrządzane z wody i owoców.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych. Są to najczęściej sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i na pewno są bardzo zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Gdy chcemy zjeść lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.