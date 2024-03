Lokale wyborcze w gm. Radgoszcz. Gdzie głosować podczas wyborów samorządowych 2024?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Jak głosować w wyborach samorządowych 2024? Czym jest samorząd terytorialny i jakie ma zadania i przywileje? Poradnik wyborcy

Wybory samorządowe odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Jakie zadania ma samorząd terytorialny? Ile zarabiają radni? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów samorządowych i co warto wiedzieć o samorządzie.

Co zrobić, aby oddać ważny głos?

W wyniku wyborów samorządowych obywatele wyłaniają swoich przedstawicieli do rad miast, rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz prezydentów, burmistrzów miast i wójtów gmin. Aby oddać ważny głos należy spełnić kilka kryteriów. Należy zwrócić uwagę, czy każda z otrzymanych przez nas kart wyborczych posiada pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej oraz ma wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

W przypadku wyborów samorządowych otrzymamy 3 lub 4 karty do głosowania na kandydatów i kandydatki do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.