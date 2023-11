Prasówka 17.11 Dąbrowa Tarnowska- wydarzenia czwartku

Niska cena to główna przewaga artykułów występujących pod szyldem marek własnych. Która sieć sklepów kusi najlepszą ofertą cenową produktów z tego sektora? Lidl, Biedronka czy Kaufland? Wszelkie wątpliwości rozwiewa badanie sporządzone na podstawie paragonów dodanych do aplikacji PanParagon. Wyniki zaskakują!

— Nie palę śmieci, wiem, że nie wolno. Ale i tak pojawił się problem, jak przyszła do mnie komisja z gminy. Stwierdzili, że mam wymienić piec, bo takich już niebawem nie będzie można używać. I za kilka miesięcy to już będzie mandat — relacjonuje rolnik z województwa małopolskiego. Nie tylko tam w życie wchodzą kolejne zapisy uchwał antysmogowych. Jakie kary grożą za brak wymiany pieca?

Bezpłatnym programem profilaktyki raka piersi do tej pory objęte były kobiety w wieku 50-69 lat. To prawie 5,5 mln Polek, z których według danych NFZ tylko 36% wykonywało mammografię(1). Od listopada 2023 r., zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia(2), program profilaktyki raka piersi został rozszerzony o kolejne grupy wiekowe i z bezpłatnej mammografii będą mogły skorzystać kobiety w przedziale wiekowym 45-74. Rak piersi dotyczy coraz częściej zarówno młodszych, jak i starszych kobiet. Niezwykle ważne jest zwiększanie świadomości w zakresie regularnego samobadania i wykonywania badań przesiewowych zgodnie z zaleceniami lekarzy. Uaktualnienie programu profilaktyki i dostosowanie go do zachodzących w społeczeństwie zmian, to pierwszy krok w kierunku zwiększenia wykrywania raka piersi na wczesnym etapie, kolejnym krokiem jest edukacja. Jakie działania powinny zostać zrealizowane, aby zwiększyć świadomość profilaktyki raka piersi wśród Polek?