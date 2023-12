Prasówka 4.12 Dąbrowa Tarnowska- wydarzenia niedzieli

Małopolska słynie z wielu wspaniałych smakołyków i miejsc, gdzie serwowane są dania tradycyjnej kuchni polskiej oraz regionalne. Bywa, że aby zjeść coś pysznego, trzeba wspiąć się na beskidzkie szczyty czy zawędrować w tatrzańskie doliny, gdzie doznaniom smakowym towarzyszą przepiękne widoki. Do tego satysfakcja z pokonania własnych słabości i pełnia szczęścia gwarantowana. Portal visitmałopolska.pl podpowiada, gdzie serwują pyszne dania w pięknych okolicznościach przyrody. Na cel wzięto schabowego, zupy i szarlotkę.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dąbrowy Tarnowskiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przy Szkole Podstawowej w Szarwarku powstanie nowoczesna hala sportowa. Zakończyły się prace koncepcyjne, wiadomo jak będzie wyglądał obiekt”?

Do niedawne 500 zł, ale teraz już 3000 zł mandatu i 12 pkt karnych można otrzymać za wyjechanie na drogę publiczną nieodśnieżonym autem. Na tym nie koniec, bo 300 zł i 8 pkt karnych grozi kierowcy za odśnieżanie wcześniej uruchomionego samochodu, albo 500 zł i 8 pkt karnych za nieodśnieżone tablice rejestracyjne. To tylko niektóre kary, które czekają kierowców nieprzygotowanych do podróży w zimowych warunkach.