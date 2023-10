Prasówka 6.10.2023 Dąbrowa Tarnowska. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Dąbrowy Tarnowskiej

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 6-8 października 2023 roku.

15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Będzie to okazja do zabrania głosu w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego. Już teraz poznaj pytania referendalne i dowiedz się, co zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu.

Justyna Kowalczyk-Tekieli wskazała swojego kandydata w wyborach parlamentarnych. To też były sportowiec, choć bardziej znany z telewizyjnych występów w roli eksperta i komentatora. Kto zasłużył na głos dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich?