Prasówka 8.07 Dąbrowa Tarnowska- wydarzenia piątku

Maturę zdało 84,4 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce - liceów, techników i branżowych szkół II stopnia. W skali całego kraju 11,3 procent maturzystów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Natomiast maturzyści z Małopolski wypadli najlepiej spośród wszystkich województw. Egzamin dojrzałości zdało w naszym województwie 88 procent absolwentów, a 9 proc. ma prawo do poprawki.

Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!