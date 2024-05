Prasówka z całego tygodnia 12.05.2024 w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Monika B., matka zamordowanych dziewczynek w wieku 3 i 5 lat, trafiła na oddział psychiatryczny w Tarnowie. Jak na razie śledczy nie przedstawili jej zarzutów zabójstwa swoich córek, ponieważ nie pozwala na to stan zdrowia 40-latki. Prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowe aresztowanie kobiety.

Noc z piątku na sobotę (10/11.05) była okazją do podziwiania zorzy polarnej m.in. w Małopolsce. Widać ją było już ok. godz. 21, gdy tylko słońce zaszło za horyzont i spektakl trwał przez wiele godzin. Zobaczcie, jak zorza prezentowała się w regionie tarnowskim. Oto zdjęcia zaprezentowane przez naszych Czytelników.

W niedzielę (12 maja) zaplanowano uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2024 w Tuchowie. Organizatorzy wydarzenia spodziewają się podobnej frekwencji jak przed rokiem, kiedy to na Lipowym Wzgórzu zjawiło się ok. półtora tysiąca motocyklistów nawet z odległych rejonów Polski.

W Siemianowicach Śląskich na terenie województwa śląskiego doszło do pożaru składowiska odpadów chemicznych. Pożar objął ok. 5000 m2 składowiska. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. W związku z pożarem istnieje możliwość przemieszczenia się chmury dymu na teren powiatu olkuskiego w Małopolsce. Służby wojewody monitorują sytuację. Mieszkańcy Śląska mówią, że wygląda jak "czarne tornado".

Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

Mamy arkusz maturalny z języka polskiego udostępniony przez CKE, do którego we wtorek 7 maja o godzinie 9:00 przystąpili maturzyści. Tak jak to miało miejsce rok temu, obowiązywał okrojony zakres ujęty w wymaganiach egzaminacyjnych, a nie podstawie programowej. Co znalazło się się w arkuszu oraz jakie były pierwsze komentarze maturzystów? Poniższej przedstawiamy najważniejsze informacja dotyczące matury z polskiego.