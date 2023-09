Prasówka z Dąbrowy Tarnowskiej 21.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Dąbrowa Tarnowska 21.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Syrop klonowy to słodki, zagęszczony sok pozyskany z drzew rosnących w Ameryce Północnej. Choć nie zawsze można kupić go w atrakcyjnej cenie, w tą słodycz warto zainwestować. Tradycyjny kanadyjski produkt okazał się zapewniać tak liczne korzyści zdrowotne, że wydaje się zdetronizować inne naturalne zamienniki białego cukru. To obiecujący środek przeciwko cukrzycy, demencji czy chorobom wątroby. Zobacz, co wykazały najnowsze badania.