Prasówka z Dąbrowy Tarnowskiej 23.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Dąbrowa Tarnowska 23.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do groźnego zdarzenia na DW 982 w Słupcu na Powiślu Dąbrowskim doszło w nocy z poniedziałku na wtorek (21/22 sierpnia). Osobowe audi dachowało, a jego kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja o poranku doprowadziła go do komisariatu.