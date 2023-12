Prognoza pogody na tydzień dla Dąbrowy Tarnowskiej. Jaka będzie pogoda od jutra (13.12) do poniedziałku?

Prognoza na tydzień w Dąbrowie Tarnowskiej według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych dni? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy w Dąbrowie Tarnowskiej od jutra (środy, 13.12) przez najbliższych dni (do poniedziałku 18.12). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Dąbrowy Tarnowskiej. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższe dni.

Pogoda na tydzień w Dąbrowie Tarnowskiej: środa, 13.12 Za dnia w Dąbrowie Tarnowskiej słupki rtęci powinny pokazać 5°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 2°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Dąbrowie Tarnowskiej będzie na poziomie 63%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dąbrowy Tarnowskiej, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 2°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowy. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 13.12.2023: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 63%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Prognoza pogody na tydzień dla Dąbrowy Tarnowskiej: czwartek, 14.12 Spodziewana temperatura w czwartek w Dąbrowie Tarnowskiej to 2°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Dąbrowie Tarnowskiej w czwartek wynosić będzie 68%. Może spaść do 2 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dąbrowy Tarnowskiej, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 14.12.2023: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 68%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Prognoza pogody na tydzień dla Dąbrowy Tarnowskiej: piątek, 15.12 Spodziewana temperatura w piątek w Dąbrowie Tarnowskiej to 0°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu -0°C. W oparciu o prognozy pogody dla Dąbrowy Tarnowskiej na piątek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dąbrowy Tarnowskiej, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 31 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 15.12.2023: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -0°C.

Wiatr: 31 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 25%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Pogoda na tydzień w Dąbrowie Tarnowskiej: sobota, 16.12 W ciągu dnia w sobotę w Dąbrowie Tarnowskiej w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 2°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Dąbrowy Tarnowskiej sobotę, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dąbrowy Tarnowskiej, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 25 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 16.12.2023: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 25 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 32%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Pogoda na tydzień w Dąbrowie Tarnowskiej: niedziela, 17.12 W ciągu dnia w niedzielę w Dąbrowie Tarnowskiej w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu 2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Dąbrowie Tarnowskiej wynosić będzie 48%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Dąbrowy Tarnowskiej, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 39 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 17.12.2023: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 39 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 48%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

