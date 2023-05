Przedszkola w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2023/2024. Adresy i kontakt do placówek

Rekrutacje do przedszkoli trwają zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to uzależnione od danej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych ustalane są odgórnie i zapisane w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Dąbrowie Tarnowskiej?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w kontekście rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.