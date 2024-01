Przegląd prasy 20.01.2024 Dąbrowa Tarnowska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Tarnowskiej

Meteorolodzy prognozują zamarzanie dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Kolejne ostrzeżenie obowiązuje do piątku, 19 stycznia, do godz. 2.00, ale na tym się nie skończy. To będzie ciężki czas dla kierowców i pieszych na może odśnieżonych, ale zamarzniętych chodnikach.