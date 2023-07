Przegląd prasy 28.07.2023 Dąbrowa Tarnowska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Tarnowskiej

Wcale nie trzeba mieszkać na wsi, żeby wykreować we wnętrzach sielski klimat i żyć w symbiozie z naturą. Zobacz modną aranżację 150-metrowego domu w Tarnowskich Górach, gdzie projektantka Katarzyna Szramek stworzyła przytulny azyl dla młodego małżeństwa. Zaglądamy do wyjątkowych wnętrz, gdzie można poczuć domowy klimat.

W tym roku wydano już ponad 1,8 mln kart EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to bardzo przydatny dokument podczas zagranicznych wyjazdów. To właśnie karta EKUZ potwierdza możliwość skorzystania z wybranych świadczeń medycznych w czasie urlopu czy pracy poza granicami Polski w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawdź, gdzie obowiązuje, co obejmuje i jak ją wyrobić.