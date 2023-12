Przegląd prasy 8.12.2023 Dąbrowa Tarnowska. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Tarnowskiej

Myśleliście, że śnieg już nie wróci, a to co odgarnięte w pryzmach po prostu sobie stopnienie? Niestety nie. Śnieg padał w Krakowie i Małopolsce w nocy i pada teraz. Warunki na drogach niekorzystne dla kierowców. Jest ślisko, trzeba uważać. Nie ma super zatorów, ale wszędzie widać, że jedziemy powoli. Korkuje się A4 od Swoszowic po Balice, ale też na wysokości Podłęża. Zakopianka przytkana na jezdni dojazdowej do Krakowa. A w samym mieście - Konopnickiej, rondo Grunwaldzkie, Opolska, Nowohucka, Czarnowiejska, wolniutko na Wielickiej, Zakopiańskiej. Na Wita Stwosza doszło do poważnego wypadku, jest osoba ranna.