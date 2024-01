Przegląd prasy Dąbrowa Tarnowska 1.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Dąbrowie Tarnowskiej

Prasówka Dąbrowa Tarnowska 1.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rok 2023 dobiega końca. Za nami dwanaście miesięcy, które przyniosły mnóstwo wydarzeń - planowanych i nagłych, radości i smutków, emocji - sportowych, związanych m.in. z Igrzyskami Europejskimi, czyli największą tego typu imprezą w naszym kraju czy towarzyszących wyborom przedstawicieli do parlamentu. W ostatnim roku oddano do użytku wiele ważnych inwestycji, ale też rozpoczęto kolejne, którym towarzyszą spore utrudnienia. Dużo problemów przysporzyła mieszkańcom regionu w ostatnim roku zmienna pogoda, w tym gwałtowne burze, nawałnice i gradobicia. W galerii prezentujemy wybrane wydarzenia z mijającego roku. Do zdjęć dołączone są opisy. To okazja, aby przypomnieć sobie jeszcze raz czym żył Tarnów i region w 2023 roku.