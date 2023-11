Przegląd prasy Dąbrowa Tarnowska (10.11) - najważniejsze informacje z czwartku

Pobyt dziecka w szpitalu zawsze wiąże się dla rodziny ze stresem. Czasem choroba przychodzi nagle i hospitalizacja jest konieczna. Rodzic potrzebuje siły, aby zapewnić wsparcie swojemu dziecku. Będzie mu łatwiej, gdy zyska godne warunki do snu i czuwania przy pacjencie w ciągu dnia. Doskonale zdają sobie z tego sprawę franczyzobiorcy McDonald’s, którzy dbają, aby rodzicom małych pacjentów było wygodnie w szpitalu zarówno w dzień, jak i w nocy.

Jeszcze w tym roku krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego wystawi na sprzedaż kamienicę w centrum Nowego Sącza, grunty w Miłkowej w okolicy Jeziora Rożnowskiego w Beskidzie Sądeckim oraz działki w podkrakowskich Niepołomicach. Ceny wywoławcze wahają się od 190 tys. do 880 tys. zł. AMW oferuje też lokal do wynajęcia w Brzesku. Zyski ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

Stanisława Wiatr-Patryka nie żyje. Znana tarnowska nauczycielka i poetka, a przede wszystkim nestorka środowisk patriotycznych, Sybiraczka i wielki autorytet, która swoje życie poświęciła utrwalaniu pamięci o Polakach zamordowanych w Katyniu oraz zesłanych na wschód – do Kazachstanu i na Sybir zmarła w wieku 93 lat.

Jabłka to jeden z najpopularniejszych w Polsce owoców. Są cenione za dużą zawartość błonnika, witaminy C i potasu. Jednak nie wszyscy powinni je jeść, m.in. dlatego, że przy niektórych schorzeniach mogą prowadzić do podrażnienia układu pokarmowego i zaostrzyć objawy choroby. Zobacz, przy jakich dolegliwościach należy unikać lub ograniczać spożywanie jabłek.