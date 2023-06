Przegląd prasy Dąbrowa Tarnowska 16.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Dąbrowie Tarnowskiej

Prasówka Dąbrowa Tarnowska 16.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty z kultową polską lokacją, która możemy po części zobaczyć już teraz na nowych materiałach. To jednak nie wszystko, w ramach Xbox Showcase Extended ulubieniec graczy – Keanu Reves, opowiedział o szczegółach i pracy nad DLC do gry od CD Projekt. Sprawdź, co powiedział i jakie miejsce związane z Polską trafi do gry.