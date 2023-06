Przegląd prasy Dąbrowa Tarnowska (22.06) - najważniejsze informacje ze środy

Prasówka Dąbrowa Tarnowska 22.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Lista leków refundowanych, która obowiązuje od 1 lipca 2023 r., uwzględnia wiele nowości i zmian. To zwłaszcza nowe wskazania do stosowania leków aptecznych, jak i chemioterapii oraz programów lekowych na choroby rzadkie, stwardnienie rozsiane czy lekooporna depresja. Oznacza to, że stosować je będzie mogło więcej pacjentów. Przybyło więcej bezpłatnych leków dla seniorów 75+ i kobiet w ciąży, a nowa klasyfikacja opatrunków specjalistycznych na receptę pomoże zwiększyć oszczędności przy ich zakupie.