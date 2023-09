Przegląd prasy Dąbrowa Tarnowska 23.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Dąbrowie Tarnowskiej

Prasówka Dąbrowa Tarnowska 23.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do nietypowego wypadku doszło w piątkowy wieczór 22.09 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ciężarówka przewożąca 24 tony jabłek zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.