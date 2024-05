Przegląd prasy Dąbrowa Tarnowska 29.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Dąbrowie Tarnowskiej

Do dziś wielu mieszkańców Tarnowa i regionu wspomina z sentymentem dyskoteki, które w latach 90-tych i na początku XXI wieku były miejscem niezapomnianych imprez. Dla wielu Odyseja, Eden czy też Acapulco i Miami zawsze będzie kojarzyło się z kultowymi już dyskotekami. A było ich o wiele więcej. W samym Tarnowie działało sporo popularnych miejsc rozrywki dla młodzieży, ale i również w podtarnowskich wsiach i innych częściach regionu nie brakowało miejsc, do których w weekend garnęła młodzież. Dziś większości z tych lokali już nie ma, ale pozostały po nich wspomnienia. Zobaczcie, gdzie dawniej bawili się młodzi ludzie.

Czternastu diakonów w Tarnowie przyjęło w sobotę (25 maja) święcenia kapłańskie. We wtorek (28 maja) biskup tarnowski zdecydował, do których parafii trafią nowi księża.

