Przegląd prasy Dąbrowa Tarnowska 7.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Dąbrowie Tarnowskiej

Prasówka Dąbrowa Tarnowska 7.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Za korzystanie z dodatkowych opcji Facebooka trzeba będzie zapłacić. Stało się to, co wielu komentatrów zapowiadało od dłuższego czasu. Koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama oficjalnie już o tym poinformował. Facebook staje się płatny! Opłata dotyczy zweryfikowanych kont i ma zapewniać lepszą funkcjonalność platformy. Miesięczny koszt wyniesie od 65 do 85 zł.