Przegląd prasy Dąbrowa Tarnowska (7.12) - najważniejsze informacje ze środy

Ford focus spłonął doszczętnie w środę (6 grudnia) na ulicy Nowodąbrowskiej w Tarnowie. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Udało się go ugasić dopiero przybyłym na miejsce strażakom.

12 grudnia zamknięty zostanie tunel pod Luboniem Małym w ciągu zakopianki. Kierowcy będą kierowani na objazdy, bo strażacy będą tego dnia ćwiczyli w tunelu. - To obowiązkowa, doroczna procedura - wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym odbędzie się w czwartek 7 grudnia 20203 roku. Na napisanie egzaminu uczniowie będą mieli 180 minut, czyli 3 godziny. Poniżej podajemy szczegóły, arkusze z poprzednich lat oraz zadania, jakie mogą się na nim pojawić.

Sztuczna inteligencja zyskuje coraz większą popularność jako pomoc w tworzeniu treści. AI może tworzyć treści, ale też obrazy na podstawie danych. Sprawdziliśmy, jak wyobraża sobie herby małopolskich klubów piłkarskich. Wybraliśmy ekipy z naszego regionu i poprosiliśmy AI o wygenerowanie obrazów. Trzeba przyznać, że poradziła sobie z tym całkiem nieźle.

Przemysław Gawęda z pracowni Archigeum z tytułem Architect of The Year Awards 2023 za dwa projekty. The Architecture Community przyznało nagrodę Polakowi w dwóch kategoriach: Nagroda za projekt “Wielofunkcyjnego Stadionu Biathlonowego na Kubalonce” w kategorii „Architekt roku 2023” oraz nagroda za projekt „Inteligentny tunel na rozbiegu skoczni narciarskiej Wielka Krokiew w kategorii „Obiekt sportowy i rekreacyjny roku 2023”. A jak wiemy skocznia ta znajduje się na naszym terenie, w Zakopanem. Gratulujemy! Czy projekt tunelu doczeka się realizacji?