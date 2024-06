Przegląd prasy z Dąbrowy Tarnowskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.06.2024

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W niedzielę, 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. W okręgu wyborczym numer 10, obejmującym swoim zasięgiem Świętokrzyskie i Małopolskę wygrało Prawo i Sprawiedliwość , drugi wynik miała Koalicji Obywatelska. Oto ostateczny podział mandatów.

Do godz. 17 w tarnowskim okręgu wyborczym udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego wzięło niewiele ponad 27 proc. uprawnionych. W regionie jest jednak nawet gmina, w której do urn wyborczych poszło do tej pory poniżej 13 proc. mieszkańców.