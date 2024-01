Przegląd prasy z Dąbrowy Tarnowskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.01.2024

Prasówka Dąbrowa Tarnowska 16.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Rosnące koszty życia zmuszają Polaków do poszukiwania nowych sposobów na oszczędzanie. Zaledwie 17,8 proc. ankietowanych przyznaje, że nie ma żadnych planów dotyczących finansów osobistych w 2024 r. Gdzie Polacy szukają oszczędności? Do wydatków, które planują ograniczyć należy jedzenie na mieście, rozrywka i kultura oraz oszczędności w domu jak np. rachunki. Ponadto co czwarty ankietowany chce oszczędzić na wyjazdach urlopowych czy zakupach odzieżowych.