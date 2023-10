Przegląd prasy z Dąbrowy Tarnowskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.10.2023

Podajemy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu w województwie małopolskim. Według wstępnych danych wybory parlamentarne 2023 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość (41,0%), przed Koalicją Obywatelska (25.3%). Frekwencja w województwie Malopolskim wyniosła 74,3%.

O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

Do godz. 17 w Tarnowie udział w wyborach parlamentarnych wzięło już prawie 60 proc. uprawnionych. Frekwencja w całym regionie będzie znacznie wyższa niż przed czterema laty.

Prasówka 16.10 Dąbrowa Tarnowska: pozostałe wydarzenia

Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.