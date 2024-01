Przegląd prasy z Dąbrowy Tarnowskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.01.2024

Prasówka Dąbrowa Tarnowska 25.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę (24 stycznia) w miejscowości Radwan w powiecie dąbrowskim. Straż pożarna została wezwana do pomocy mężczyźnie, który wpadł do kanału odprowadzającego wodę do przepompowni.