Przegląd prasy z Dąbrowy Tarnowskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.11.2023

Zabytkowy parowóz Ol 49 72 z 1953 roku to pomnik techniki, który mógłby być sporą atrakcją Tarnowa, gdyby udało się przenieść w bardziej reprezentacyjne miejsce, na przykład obok dworca kolejowego. O tym, że takie "cudo" stoi obok tarnowskiej lokomotywowni nie wszyscy wiedzą, przez co tylko nieliczni mieli okazję zobaczyć go z bliska i zrobić sobie przy nim zdjęcie.