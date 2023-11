Przegląd prasy z Dąbrowy Tarnowskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.11.2023

Tarnów i region tarnowski przez lata słynęły z przetwórstwa owocowo-warzywnego za sprawą zakładów Owintar oraz Fructona. Jeden i drugi od lat już nie istnieją, ale zamiast nich pojawiały się kolejni, lokalni ambasadorzy dobrego smaku, których wyroby znane są w całym kraju i można je kupić niejednokrotnie w najodleglejszych nawet zakątkach Polski. To m.in. producenci wędlin, nabiału, mrożonek, sosów, ketchupu, musztardy i majonezu, ale też piwa. Tradycję tarnowskich zakładów podtrzymują liczne tłocznie soków oraz coraz liczniejsi producenci wina, których wyroby zdobywają kolejne nagrody na krajowych i międzynarodowych targach i konkursach. W galerii prezentujemy 15 firm z Tarnowa i okolicy, których produkty zdobyły serca i uznanie nie tylko polskich smakoszy.

