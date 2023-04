Przegląd prasy z marca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej?

Cztery zastępy straży pożarnej, karetka pogotowia i policja zostali wezwani do wypadku traktorzysty w Grądach na Powiślu Dąbrowskim. Pojazd rolniczy zsunął się do wypełnionego wodą kanału melioracyjnego.

Deszczowa pogoda nie pokrzyżowała mieszkańcom Powiśla Dąbrowskiego w poniedziałek 27 marca protestu przeciwko budowie spalarni odpadów, gorzelni i punktu do produkcji substratu w Wielopolu. Pod Urzędem Gminy w Oleśnie zgromadziło się kilkuset mieszkańców, by dać jasny sygnał wójtowi Olesna, że nie zgadzają się na kontrowersyjną inwestycję. Przywieźli nawet taczki z kukłą, która miała symbolizować samorządowca.

Podczas zorganizowanej przez Gazetę Krakowską akcji „Drzewko za surowce wtórne” rozdaliśmy w sobotę (25 marca) w Tarnowie w sumie 1250 sztuk sadzonek drzew oraz kwiatów. Zebraliśmy mnóstwo elektrośmieci, makulatury, zużytych baterii czy butelek PET, które zostały posegregowane, a teraz będą mogły być poddane recyklingowi.

Przyroda budzi się po zimie. Nadchodzący, ostatni weekend marca również upłynąć ma pod znakiem dobrej pogody. To doskonała okazja do tego, aby zakosztować świeżego powietrza i wybrać się za miasto na spacer, aby poszukać oznak wiosny. A tych jest już coraz więcej. W okolicy Tarnowa nie brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie warto się wybrać właśnie teraz na krótką wycieczkę w ramach prologu do nadchodzącego sezonu turystycznego. Zobaczcie w galerii, jakie propozycje dla Was przygotowaliśmy!