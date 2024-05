Ścieżki rowerowe do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 maja?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Dąbrowy Tarnowskiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Dystans: 43,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 438 m Trasę dla rowerzystów z Dąbrowy Tarnowskiej poleca Michal Jednodniowa wycieczka po Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym, wiodąca przez wspaniałe plenery, drogi szutrowe, szlaki rowerowe, drogi polne, gruntowe, a odcinkami również trochę piaszczyste = konieczny rower górski, z przerzutkami i dobrymi oponami.

Trasa wiedzie przez bardzo spokojne tereny - pola, łąki, lasy, z daleka od ruchliwych dróg publicznych (z wyjątkiem 6 km odcinka drogi krajowej, który jadąc asfaltowym poboczem pokonuje się bardzo szybko).

Wycieczkę polecam szczególnie osobom, które lubią obcować z przyrodą, za co czasem muszą zapłacić nieco większym wysiłkiem niż w przypadku jazdy po asfalcie. Po drodze można wykąpać się w Nidzie, odpocząć na plaży nad Zalewem Bolmińskim, zjeść bardzo tanie i dobre lody w sklepie wiejskim (np. rożek za 1,2 zł.), lub napić się schłodzonego napoju. Z atrakcji turystycznych spotkamy tu między innymi Bramę Sobieskiego wybudowaną na cześć Jana III Sobieskiego wracającego spod Wiednia, Dwór w Podzamczu Chęcińskim z I poł. XVII wieku, zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku, górujący nad miejscowością Chęciny. Koniecznie trzeba zobaczyć niesamowity widok z wieży zamkowej, z której widać wspaniałą panoramę na okoliczne tereny Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Przy wspomnianym krótkim odcinku drogi krajowej przez który przebiega trasa można zwiedzić główny obiekt Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny (Skansen) w Tokarni. Zadaniem skansenu jest zachowanie zabytków budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego kielecczyzny oraz prezentowanie ich w otoczeniu zbliżonym do pierwotnego, w naturalnych zespołach fragmentów wsi.

🚲 Trasa rowerowa: 28.08.2016 r. Pińczów - Olsztyn - Częstochowa - Mirów - Boblice _ Pińczów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 244,79 km

Czas trwania wyprawy: 14 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 1 145 m

Suma zjazdów: 1 090 m Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej poleca Michałoski Trasę do Częstochowy rozpocząłem wczesnym słonecznym rankiem.

Plan był taki, że muszę pokonać ten odcinek w jeden dzień. Na początek mało ruchliwymi drogami udałem się do Szczekocina. Następnie pojechałem drogą wojewódzką 46, w połowie kiepskiej jakości. Po drodze po lewej stronie widać ruiny Zamku w Olsztynie.

Z minuty na minutę robiło się gorąco. (w szczycie ponad 30 stopni). W Częstochowie byłem na 11. Ale aby dojechać do centrum od strony Olsztyna, należy poświęcić sporo czasu. Na Jasną Górę dotarłem przed południem. Po godzinnym zwiedzaniu sanktuarium obrałem kierunek na Olsztyn.

W Olsztynie zrobiłem sobie przerwę na obiad w Barze Leśnym, co weekend obleganym przez rowerzystów z nadzieją na szybki i dobry obiad. Po godzinie czekania doczekałem się przypalonego schabowego z frytkami, po którym myślałem, że nie pojadę dalej. Obrałem kierunek na Mirów. Bardzo malownicza trasa, ale wyczerpująca z uwagi na kilka stromych podjazdów.

W Bobowicach można zobaczyć bajeczny zamek.

Po małym odpoczynku czas nadszedł na powrót do domu.

Dane z Garmina Edge 1000 Średnia prędkość 26.1 km/h Maksymalna prędkość 49.48 km/h Czas przejazdu 9 godzin 16 minut Kalorie 7362

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pińczów - Szczurowa - Koszyce - Kazimierza Wielka - Pińczów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 110,28 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 563 m

Suma zjazdów: 567 m Trasę dla rowerzystów z Dąbrowy Tarnowskiej poleca Michałoski

Wartym zobaczenia na trasie jest zabytkowy pałac Kępińskich w Szczurowej. Na ziemiach szczurowskich jest to największa i najlepiej zachowana siedziba średniowiecznego ziemiaństwa. Jego fundatorem byli ostatni właściciele Szczurowej, Anastazja i Jan Kępiński, herbu Niesobia. Wykonanie swej posesji zlecili oni krakowskim architektom. Wybudowano go w latach 1854-1860. Budynek wzniesiony jest na planie prostokąta, ale jest niesymetryczny. Od wschodu znajduje się piętrowy ryzalit z ośmiokątną wieżyczką. Dwór mieści się w parku o cechach romantycznych, przez który przepływa kanał zakończony stawem. Nad stawem znajduje się mauzoleum Jana Kępińskiego (protestanta) z figurą św. Jana Chrzciciela. Przez kanał prowadzą mostki romantyczne.

Całość trasy 128 km (brak zapisu GPS na odcinku 18 km)

Średnia prędkość 26,6 km/h

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Dąbrowie Tarnowskiej

🚲 Trasa rowerowa: Pińczów - Oblęborek - Kielce - Pińczów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 130,05 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 805 m Trasę dla rowerzystów z Dąbrowy Tarnowskiej poleca Michałoski W tym dniu zaplanowałem zwiedzić Oblęgorek.

Na miejscu zostałem mile zaskoczony walkami gladiatorów oraz pokazem rzymskich legionów.

Zwiedziłem obozowisko i zobaczyłem piękne występy artystyczne.

Z okazji 120. rocznicy wydania powieści „Quo vadis” w Pałacyku Henryka Sienkiewicza trwał Literacki Piknik Rodzinny.

Najbardziej widowiskowe były walki gladiatorów oraz obozowisko legionów rzymskich przygotowane przez grupę rekonstrukcji historycznej.

Okolice Oblęborka są malownicze, więc warto tam się wybrać rowerem.

🚲 Trasa rowerowa: Tarnów-Lasami do Czarnej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,6 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 132 m

Suma zjazdów: 1 150 m Piotrmm poleca trasę rowerzystom z Dąbrowy Tarnowskiej

Trasa lekka, przyjemna, w warunkach zimowych dobrze się sprawdza, ale w letnich tez ma swój urok.Trasa więc całoroczna dla wszystkich. :)

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Dąbrowie Tarnowskiej.

