Ścieżki spacerowe do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Urokliwe trasy na weekend 3 - 4 grudnia

Nie masz pomysłu na niebanalną trasę na spacer w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej? Oto nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny czas przejścia, i dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej proponujemy na weekend.

Dystans: 2,13 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podejść: 175 m

Suma zejść: 175 m Trasę dla spacerowiczów z Dąbrowy Tarnowskiej poleca Dagobert Mały spacer aby obejrzeć naturalny wodospad w Magurskim Parku Narodowym. Trasa 2 km, czas 1 godzina z dokładnym obejrzeniem każdej kropli wody. Łatwizna. Start na parkingu w Folusz, powrót w to samo miejsce.

Wycieczka ta było tylko przy okazji powrotu i zabicia czasu - bo kiedyś brakło czasu, siły i chęci aby obejrzeć wodospad po przejściu całego pasma Magury Wątkowskiej :) Z wspomnianego parkingu wiedzie znakowana czerwono ścieżka przyrodnicza w stronę Wodospadu (4 przystanek) i dalej do innej atrakcji Diabli Kamień (9 przystanek) - tu nie opisany bo obadany w innym terminie gdy się już nie chciało iść na wodospad :) Ścieżka rozpoczyna swój bieg w Foluszu przy wejściu zielonego szlaku na teren Magurskiego Parku Narodowego,a kończy na miejscu dziennego wypoczynku przy zejściu żółtego szlaku z Kornutów. Cała trasa ma długość 4 km. Sam wodospad to kilku metrowy próg skalny. Ciekawy widokowo.

Polecam przejście całej ścieżki albo połączenie wypadu na wodospad z wyjściem na szczyt Magury Wątkowskiej.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak tarnowskich Żydów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,28 km

Czas trwania spaceru: 46 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 16 m Trasę dla spacerowiczów z Dąbrowy Tarnowskiej poleca Szlaki_Malopolski Wyznaczona trasa upamiętnia ich historyczną obecność w Tarnowie, którzy przed II wojną światową stanowili 45% mieszkańców miasta, tragicznie zniesioną przez Holocaust. Start

Dojazd do Tarnowa: z Krakowa do Tarnowa dotarliśmy krajową nr 4 w niecałe 1,5 godziny. W mieście bez trudu można znaleźć płatne i bezpłatne miejsca parkingowe. Do Tarnowa można dojechać również pociągiem lub jednym z licznych autobusów startujących z Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie. Trasa

Większość obiektów trasy znajduje się w obrębie i okolicach dawnego getta, czyli w ścisłym centrum miasta. Trasa rozpoczyna się od ulic Wekslarskiej i Żydowskiej, będących odnogami tarnowskiego Rynku. Posiłkując się planem miasta i informacjami znalezionymi w Internecie, bez trudu można odnaleźć kolejne punkty wycieczki. Są one ponadto oznaczone tabliczkami, a co jakiś czas o o tym, że podążamy we właściwym kierunku upewniają nas drogowskazy.

Trasa jest w całości trasą miejską. Jej przejście zająć może w zależności od tempa spaceru i czasu poświęcanego poszczególnym obiektom, od 1,5 do 2,5 h. Jest łatwa, stąd też dostępna zarówno dla dzieci, jak i osób starszych. Informacje znalezione na stronie Muzeum Okręgowego w Tarnowie w dziale Judaica pozwoliły nam na ułożenie optymalnej trasy, dzięki czemu nie gubiliśmy się i nie deptaliśmy po własnych śladach. Wielość i różnorodność obiektów na trasie sprawia, że jest ona naprawdę interesująca – nie tylko dla pasjonatów historii Żydów, ale też przypadkowych turystów, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i poszerzyć horyzonty.

Opracowanie: Paulina Macek

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Nowy Wiśnicz Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,92 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podejść: 184 m

Suma zejść: 185 m Spacerowiczom z Dąbrowy Tarnowskiej trasę poleca Max_c74

Wycieczka piesza do zamku Nowy Wiśnicz.

Mimo że zamek był doszczętnie zniszczony, obecnie jest w bardzo dobrym stanie. W jego wnętrzu wystawione są fotografie obrazujące wygląd zamku sprzed lat, oprócz tego w jego salach znajdują się XIX- i XX-wieczne meble, makiety różnych zamków oraz prace plastyczne uczniów nowowiśnickiego Liceum Sztuk Plastycznych. Do zwiedzania udostępniona jest również ogromna sala balowa, sala plafonowa z pozłacanym sufitem, sala akustyczna wykorzystywana kiedyś jako miejsce spowiedzi, kaplica zamkowa oraz krypta z ekspozycją sześciu sarkofagów (w tym Stanisława Lubomirskiego).

Polecam to miejsce.

Nawiguj

