Trasy rowerowe do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 20 - 21 stycznia?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji.

Rowerem w pobliżu Dąbrowy Tarnowskiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej, które wypróbowali inni rowerzyści.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 20 stycznia w Dąbrowie Tarnowskiej ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 21 stycznia w Dąbrowie Tarnowskiej ma być 1°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Nowy Sącz - Piwniczna #WiecejMocy z CentrumRowerowe.pl Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 1 082 m

Suma podjazdów: 3 726 m

Suma zjazdów: 3 729 m CentrumRowerowe.pl poleca trasę rowerzystom z Dąbrowy Tarnowskiej TRASA BIERZE UDZIAŁ W KONKURSIE #WIECEJMOCY Z CENTRUMROWEROWE.PL, SZUKAJ SZCZEGÓŁÓW NA PORTALU i W APLIKACJI TRASEO Malownicza trasa z Nowego Sącza przez stoki i grzbietem Beskidu Sądeckiego. Na Halę Łabowską, do Rytra i Piwnicznej, a następnie powrót do Nowego Sącza ścieżką rowerową. Zapewnia niepowtarzalne widoki, ale fragmenty górskie są bardzo wymagająca. Dla doświadczonych rowerzystów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: PODKARPACKIE Trasa 17 Szlakiem Wielkiej Wojny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 491 m

Suma zjazdów: 491 m Rowerzystom z Dąbrowy Tarnowskiej trasę poleca UM_Podkarpackie Ta atrakcyjna widokowo wycieczka rozpoczyna się spod Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu . Parkujemy naprzeciw kościoła, na dużym bezpłatnym parkingu. Kierujemy się na południe w kierunku kościoła św. Bartłomieja Apostoła. Obok świątyni znajduje się zabytkowy 200-letni budynek „Szpitalki”, jeden z najstarszych w Dębowcu, dawniej dom dla chorych i ubogich. Na ścianie frontowej umieszczony jest otaczany czcią XIX-wieczny krucyfiks wykonany przez ludowego artystę. Dojeżdżamy do drogi głównej i skręcamy w lewo. Po 700 metrach docieramy do rozstaju dróg z ulokowanym w jego widłach cmentarzem parafialnym i kościołem Świętego Krzyża z 1869 r.

W obrębie nekropoli mieści się cmentarz wojenny nr 18 zaprojektowany przez Johana Jägera. Na rozjeździe skręcamy w prawo, w kierunku Folusza. Jedziemy na południe około 2 km i przed lasem skręcamy lewo wraz ze szlakiem rowerowym czarnym. Jedziemy polną drogą do Woli Dębowieckiej, przed kościołem skręcamy w lewo, a następnie w prawo, w asfaltową drogę. Opuszczamy wieś i jedziemy za znakami czarnego szlaku do cmentarza wojennego nr 12. Rozpościera się stąd piękny widok na Beskid Niski i pasmo Magury Wątkowskiej. Na cmentarzu tym pochowanych jest 250 żołnierzy rosyjskich poległych w krwawej bitwie o Cieklin 4–5 V 1915 r. Wracamy na drogę Dębowiec – Folusz, by po kilkudziesięciu metrach skręcić w prawo, do Cieklina. Za mostem jedziemy w lewo, w kierunku kościoła św. Michała Archanioła z początku XX w. Po drodze można odwiedzić Muzeum Narciarstwa. Na rozstaju dróg, obok OSP, skręcamy za betonowym drogowskazem z napisem „Droga na cmentarz wojskowy nr 14” w wąską asfaltową drogę w kierunku Cieklinki. Po kilometrze docieramy na cmentarz. Wracamy do wsi, jedziemy prosto i 100 metrów za mostem skręcamy w lewo, do Duląbki. Na rozjeździe skręcamy w lewo, w szutrową drogę, która później zamienia się w asfalt do Łazów Dębowieckich. Jedziemy dalej na północ, do miejscowości Brzyście, skręcamy w lewo, w drogę krajową nr 28, jedziemy 500 m i skręcamy w prawo. Po 900 m dojeżdżamy do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy. Wracamy i kierujemy się do Niegłowic i Dębowca. Przed Niegłowicami, za lasem otaczającym dwór Lisowieckich, warto przystanąć przy zabytkowych dębach Świętej Trójcy.

ATRAKCJE NA TRASIE: Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu – Saletyni założyli tu klasztor w 1910 r., z czasem tworząc spory ośrodek pielgrzymkowy, modlitewny i rekolekcyjny o ponadlokalnym znaczeniu. Murowany kościół wybudowany w latach 30-tych XX w., w 2012 r otrzymał godność Bazyliki Mniejszej. W bocznej kaplicy łaskami słynąca figura Matki Bożej Płaczącej. Obok bazyliki ogrody różańcowe i oryginalna kalwaria saletyńska. Bitwa o Cieklin – bitwa w okolicach Cieklina rozegrała się w czasie I wojny światowej, w dniach 4–5 V 1915 r. Zginęło w niej w sumie około 1 000 żołnierzy. Licznych rannych opatrywano w miejscowym kościele, w którym urządzono szpital polowy. Po przejściu frontu rozpoczęto budowę cmentarzy wojennych. W samym Cieklinie powstały trzy o numerach: 12, 13 i 14. Znajdują się na nich groby pojedyncze i mogiły zbiorowe żołnierzy rosyjskich i niemieckich.

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie – patronem placówki jest Stanisław Barabasz, który w 1888 r. w Cieklinie wykonał pierwsze w Polsce narty. Wśród zbiorów znajdują się eksponaty związane z historią polskiego narciarstwa – narty, kije, wiązania, buty, odznaki, publikacje itp. Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy – stanowi oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Powstał w miejscu stanowisk archeologicznych. Na terenie parku zlokalizowane są m.in.: pawilon wystawowy, rekonstrukcje wiosek: otomańskiej z początków epoki brązu i słowiańskiej z wczesnego średniowiecza. Na grodzisku zrekonstruowano ponad 150 m wałów obronnych, dwie bramy prowadzące do grodu oraz sześć chat. Nad całością kompleksu góruje licząca 44 m wysokości wieża widokowa.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pińczów - Oblęborek - Kielce - Pińczów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 130,05 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 805 m Trasę dla rowerzystów z Dąbrowy Tarnowskiej poleca Michałoski

W tym dniu zaplanowałem zwiedzić Oblęgorek.

Na miejscu zostałem mile zaskoczony walkami gladiatorów oraz pokazem rzymskich legionów.

Zwiedziłem obozowisko i zobaczyłem piękne występy artystyczne.

Z okazji 120. rocznicy wydania powieści „Quo vadis” w Pałacyku Henryka Sienkiewicza trwał Literacki Piknik Rodzinny.

Najbardziej widowiskowe były walki gladiatorów oraz obozowisko legionów rzymskich przygotowane przez grupę rekonstrukcji historycznej.

Okolice Oblęborka są malownicze, więc warto tam się wybrać rowerem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Dąbrowie Tarnowskiej

🚲 Trasa rowerowa: II Majówka Iwonicka/etap I: Do Iwonicza Stopień trudności: 2.0

Dystans: 95,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 342 m

Suma podjazdów: 846 m

Suma zjazdów: 664 m Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej poleca Damjen78 Uciążliwy ruch samochodowy pomiędzy Pilznem, a Brzostkiem wymusił decyzję o zmianie trasy (pierwotny jej wariant miał prowadzić na wprost przez Kołaczyce). Pomiędzy Nowym Żmigrodem, a Duklą dopadła nas pierwsza wiosenna burza, aby potem ponownie spuścić na nasze głowy kurtynę deszczu w Dukli. Rekompensatą była możliwość przejazdu przez podwójną, zawieszoną na nieboskłonie bramę, utworzoną przez dwie tęcze. Ostatni etap to prawdziwa rowerowa "Golgota" za sprawą długich krętych podjazdów zniszczonym asfaltem. Pierwszy miał miejsce pomiędzy Jasionką, a Lubatową. Drugi zaczynał się jeszcze w obrębie Lubatowej, a kończył na przedpolach Iwonicza. Za to panoramy były przednie z widokiem chociażby na Cergową, której ostry stożek kulminował w najbliższym otoczeniu. Etap kończyliśmy przy zachmurzonym niebie ale poza tym dzień był wręcz upalny jak na kwiecień. Niestety w kolejnych dniach nie miało być już tak różowo

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Magurski Stopień trudności: 2.0

Dystans: 91,55 km

Czas trwania wyprawy: 29 min.

Przewyższenia: 450 m

Suma podjazdów: 1 799 m

Suma zjazdów: 1 797 m Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej poleca Mansi5

Uwaga - to nie jest oryginalny ślad (znowu problemy z gps). Ślad tylko odtworzony - dodatkowo pomiędzy wsią Krzywa a Zajęczą Górą nie byłem w stanie określić, którymi drogami jechałem (na pewno nie w linii prostej, jak to jest w trasie)

Większość odcinków to bardzo dobre drogi leśne. Następnie od Koniecznej do Bartnego asfalt. Najtrudniejszy odcinek jest od przełęczy Majdan do Magury (842 m n.p.m.) Następnie zjazd ścieżką do Folusza (bardzo fajną), niestety nieuczęszczaną ze względu na zakaz poruszania się na tych szlakach rowerem (zupełnie bez sensu, komu szkodzi rower?). Zjazd nie był więc zbyt szybki ze względu na przeszkody terenowe i zarastającą ścieżkę.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Dąbrowie Tarnowskiej. Tam naprawisz rower

