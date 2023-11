Trasy rowerowe do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową z Dąbrowy Tarnowskiej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej proponujemy na weekend.

Rowerem z Dąbrowy Tarnowskiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Dąbrowy Tarnowskiej, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Dąbrowie Tarnowskiej ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 51%. W niedzielę 26 listopada w Dąbrowie Tarnowskiej ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 42%. 🚲 Trasa rowerowa: Ziemia Solecka pełna tajemnic Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,51 km

Czas trwania wyprawy: 54 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 75 m

Suma zjazdów: 62 m Buchtini poleca trasę rowerzystom z Dąbrowy Tarnowskiej Niecka Solecka otoczona jest od północnego-wschodu pasmem wzgórz Garbu Pińczowskiego. Wzgórza te stanowią naturalną zaporę dla zimnych północnych wiatrów. W tym zacisznym miejscu rozsiadł się Solec Zdrój. Park Zdrojowy z początku XX wieku, z ocienionymi alejami i przepięknie wkomponowaną weń rzeką Rzoską oraz kilka zbiorników wodnych dodają niepowtarzalnego uroku temu uzdrowisku.

Przez Solec Zdrój biegną liczne szlaki. Bardzo atrakcyjne krajobrazowo piesze szlaki : czerwony i zielony, łączące elementy przyrody chronionej z zabytkami kultury oraz kilka szlaków tematycznych funkcjonujących w ramach projektu powstałego w 2004 roku pod nazwą "Ponidziańskie szlaki". Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej najcenniejsze obiekty małej architektury sakralnej zostały w ostatnich latach odnowione. Przy wielu z nich umieszczono tablice informacyjne pełne różnych ciekawostek. Najbardziej tajemnicze są tzw. figury szwedzkie. Tradycja - ponoć błędnie - łączy ich powstanie z potopem szwedzkim bądź wojną północną. Bo, jak można przeczytać na tablicy informacyjnej, Szwedzi - jako protestanci, kapliczek ani figur nie stawiali. Bardziej prawdopodobne wydaje się przypisanie ich budowy tutejszej ludności, pragnącej upamiętnić miejsca zbiorowych mogił. Na rzecz tej teorii zaświadcza fakt, iż jeszcze kilkadziesiąt lat temu ulewy i osuwiska odsłaniały kości ludzkie i fragmenty ceramiki w bezpośrednim sąsiedztwie kamiennych słupów. Piestrzec Jedna z figur szwedzkich znajduje się w Piestrzcu. Nazwa wsi wywodzi się od staropolskiego określenia gleby ("pierść") występującej w okolicy. Piestrzec wzmiankowany jest już w XIV-wiecznych kronikach. Wieś w 1655 roku znalazła się na szlaku przemarszu wojsk szwedzkiego króla Karola Gustawa z Nowego Korczyna do Rakowa. Pamiątką po tamtym wydarzeniu ma być kamienna figura znajdująca się u zbiegu dwóch polnych dróg; jednej prowadzącej do Wójczy oraz drugiej - do Wójeczki.

Rzeczywiście był tu cmentarz szwedzki. Później jednak wieś nawiedziła zaraza. Gdzieś należało pochować zmarłych. Zresztą droga, przy której stoi figura nazywana jest niekiedy "Drogą zarazy". Cały cmentarz był okopany, aby choroba nie rozprzestrzeniała się - usłyszałem od jednego z mieszkańców Piestrzca. Wysoki słup nakryty kamiennym daszkiem z ażurowym krzyżem na szczycie stoi zatem na miejscu pochówku żołnierzy z okresu wojen szwedzkich i/lub zbiorowej mogile ofiar moru.

Jadąc do Solca Zdroju przystańmy na chwilę przy remizie OSP. Obok niej znajduje się jeden z najpiękniejszych zespołów figur na Ponidziu. Z wysokiej, pięknie ozdobionej kolumny patrzy na nas Chrystus Frasobliwy. W jego drodze przez stulecia towarzyszą mu czterej ewangeliści. Solec Zdrój Nazwa miejscowości pochodzi od źródeł solnych występujących tu w dużej obfitości lub - jak chcą inni - od łacińskiego słowa Sol, -is oznaczającego słońce. Warzelnie soli istniały tutaj już w XVIII w. Z początkiem XIX w. szukając złóż soli kamiennej natrafiono na obfite źródła wód mineralnych.

Przysiadam się do wędkarzy usiłujących coś złowić w jednym ze stawów znajdujących się na obrzeżach Parku Zdrojowego. Wszechogarniająca cisza dzwoni w uszach. I tylko głos jednego z najbardziej zniecierpliwionych towarzyszy wyrywa mnie z zamyślenia, iż trzeba już wstać i ruszać w dalszą drogę... Piasek Mały Na zachodnim krańcu gminy Solec Zdrój leży Piasek Mały. Tutaj, w niewielkiej odległości od głównej drogi, znajdziemy drugą figurę szwedzką. Kamienny słup wysokości dwóch metrów, przystrojony kwiatami trudno jest minąć obojętnie. Tym bardziej, że związana jest z nim legenda. Starzy ludzie opowiadali, że miejsca tego zawsze obawiały się konie. Przejeżdżając obok obserwowali, jak zwierzęta rżały i strzygły uszami. Dziś podejrzewa się, iż to z racji jego cmentarnego charakteru. A gdy z Piasku Małego polną drogą udamy się do Gadawy, do naszego koszyka niezwykłości dodać będziemy mogli jeszcze jeden zagadkowy obiekt Ziemi Soleckiej: starą studnię. Teren wokół niej jest prowizorycznie ogrodzony. Sterty drewnianych szalunków, beton, niestarannie zamocowana i mocno przechylona na niektórych odcinkach siatka, sprawiają, iż czar - podsycany zasłyszanymi wcześniej opowieściami - szybko pryska. Stojąc za ogrodzeniem nie ma najmniejszych szans, aby dostrzec zwierciadło wody. Ale i tak, nawet gdyby nam udało się w jakiś sposób jej zaczerpnąć, z uwagi na nieprzyjemny zapach nie będzie nadawać się do picia. Pan Norbert Kardynalski w Gazecie Soleckiej pisze, że niegdyś działy się tu dziwne rzeczy. Wokół starej studni można było na przykład usłyszeć dźwięk dzwoneczków. A przybywając o złej godzinie, ludzie tracili orientację : " Pewna kobieta szła z Gadawy do domu, do Piasku. Tak się pogubiła, tak długo błądziła, że znalazła się w odległych Sułkowicach." (cytaty za : Norbert Kardynalski "Studnia Gadawska", Gazeta Solecka Nr 29, Styczeń-Marzec 2016)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pińczów - Tarnów - Pińczów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 145,45 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 511 m

Suma zjazdów: 505 m Trasę dla rowerzystów z Dąbrowy Tarnowskiej poleca Michałoski Popołudniowa wycieczka rowerowa do Tarnowa Trasa rowerowa zaczyna się w Pińczowie i kieruje się do Opatowca.

Tam czeka na Was przeprawa promowa na rzece Wiśle.

Można podziwiać ujście Dunajca, gdzie Dunajec wpada do Wisły.

Cała przeprawa trwa około 20 minut.

Następnie trasa przebiega spokojną drogą.

Bardzo mały ruch samochodowy tam występuje.

Po drodze można zobaczyć ładny Rynek w podtarnowskim Żabnie.

Jeszcze tylko 20 km do celu.

W Tarnowie zaskoczył mnie piękny rynek z ratuszem.

Po godzinie w tak urokliwym miejscu musiałem wracać.

Cała trasa jest raczej płaska, więc nie sprawi problemów wytrwałym.

Dane z Garmina Edge 1000 Czas jazdy 5 godzin 21 min

Średnia prędkość 27,0 km/h

Kalorie 4561

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 47 "Po Pogórzu Strzyżowskim" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 262 m

Suma podjazdów: 797 m

Suma zjazdów: 797 m Rowerzystom z Dąbrowy Tarnowskiej trasę poleca UM_Podkarpackie Trasa o średniej trudności, z dwoma wymagającymi podjazdami. Właściwie całą drogę jedziemy wyznakowanym w terenie czarnym szlakiem rowerowym. Samochód możemy zostawić w centrum Pilzna. Nad rynkiem góruje gotycki kościół z XIV w. , który warto odwiedzić. Jedziemy ulicą Lwowską na wschód. Rzekę Wisłokę przekraczamy chodnikiem prowadzącym wzdłuż drogi krajowej nr 73. Za mostem skręcamy w prawo, w kierunku miejscowości Mokrzec, by po dwóch kilometrach odbić w kierunku Dobrkowa. Tam napotkamy zabytkowy drewniany kościół pw. Narodzenia NMP z 1596 r. 300 m za świątynią skręcamy w prawo, w wąską asfaltową drogę i zaczynamy stromy podjazd, który wynagrodzą nam widoki na szczycie. Jedziemy grzbietem, po czym zjeżdżamy wraz z czarnym szlakiem rowerowym i Drogą św. Jakuba. W Gołęczynie skręcamy w lewo i jedziemy do przysiółka Południk. Tu czeka nas kolejny podjazd. W Południku skręcamy w prawo, do Gębiczyny i jedziemy dalej w kierunku Góry Świętego Grzegorza. Ten fragment jest bardzo widokowy. Przed kościołem odbijamy w prawo i zachowując ostrożność zjeżdżamy w dolinę Wisłoki zniszczoną drogą asfaltową przerywaną fragmentami płyt betonowych. Skręcamy na północ i przez Jaworze Górne i Dolne lokalną drogą asfaltową wracamy w kierunku Pilzna. Po drodze mijamy kilka ciekawych kapliczek.

ATRAKCJE NA TRASIE: Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie – okazała bryła świątyni wyróżnia się w krajobrazie miasta. Jej powstanie datowane jest na XIV w. Mimo licznych zniszczeń i rekonstrukcji zachowała po części swój gotycki charakter. We wnętrzu, obok neogotyckiego wyposażenia, zobaczymy secesyjne polichromie z XX w., barokowe ołtarze boczne oraz późnogotycką rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kościół pw. Narodzenia NMP w Dobrkowie – murowano-drewniana świątynia o bogatej historii, efektem czego były liczne przekształcenia w architekturze obiektu. W XVI w. pierwotny drewniany kościół zamieniono na murowany zbór braci polskich. Fundatorem był Jan Koniecpolski. Po jego śmierci obiekt ponownie przekształcono na kościół rzymskokatolicki. Do murowanego prezbiterium dostawiono drewniane nawę i zakrystię, a w późniejszym czasie wieżę i boczne kaplice. W XVIII-wiecznym ołtarzu głównym mieści się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny autorstwa Walerego Eljasza-Radzikowskiego.

Góra Świętego Grzegorza – na widokowym wzniesieniu ulokowany jest drewniany kościół pw. św. Grzegorza. Posiada on murowane prezbiterium będące pozostałością dawnej kaplicy z 1749 r. Powstała ona prawdopodobnie w miejscu, w którym zamordowano mnicha podążającego z Siedlisk do Pilzna. Drewniany korpus dobudowano w 1936 r. Barokowe wnętrze świątyni skrywa XVII-wieczny, malowany na desce, obraz św. Grzegorza. Na górze znajduje się również cmentarz z I wojny światowej, na którym pochowano 99 Austriaków oraz 106 Rosjan.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Dąbrowy Tarnowskiej

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 438 m Michal poleca trasę mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej

Jednodniowa wycieczka po Chęcińsko-Kieleckim Parku Krajobrazowym, wiodąca przez wspaniałe plenery, drogi szutrowe, szlaki rowerowe, drogi polne, gruntowe, a odcinkami również trochę piaszczyste = konieczny rower górski, z przerzutkami i dobrymi oponami.

Trasa wiedzie przez bardzo spokojne tereny - pola, łąki, lasy, z daleka od ruchliwych dróg publicznych (z wyjątkiem 6 km odcinka drogi krajowej, który jadąc asfaltowym poboczem pokonuje się bardzo szybko).

Wycieczkę polecam szczególnie osobom, które lubią obcować z przyrodą, za co czasem muszą zapłacić nieco większym wysiłkiem niż w przypadku jazdy po asfalcie. Po drodze można wykąpać się w Nidzie, odpocząć na plaży nad Zalewem Bolmińskim, zjeść bardzo tanie i dobre lody w sklepie wiejskim (np. rożek za 1,2 zł.), lub napić się schłodzonego napoju. Z atrakcji turystycznych spotkamy tu między innymi Bramę Sobieskiego wybudowaną na cześć Jana III Sobieskiego wracającego spod Wiednia, Dwór w Podzamczu Chęcińskim z I poł. XVII wieku, zamek królewski z przełomu XIII i XIV wieku, górujący nad miejscowością Chęciny. Koniecznie trzeba zobaczyć niesamowity widok z wieży zamkowej, z której widać wspaniałą panoramę na okoliczne tereny Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Przy wspomnianym krótkim odcinku drogi krajowej przez który przebiega trasa można zwiedzić główny obiekt Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny (Skansen) w Tokarni. Zadaniem skansenu jest zachowanie zabytków budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego kielecczyzny oraz prezentowanie ich w otoczeniu zbliżonym do pierwotnego, w naturalnych zespołach fragmentów wsi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 14 Pielgrzymka z Folusza w cieniu Wątkowskiej Stopień trudności: 3.0

Dystans: 34,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 421 m

Suma podjazdów: 1 097 m

Suma zjazdów: 1 097 m Trasę rowerową mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej poleca UM_Podkarpackie

Trasa tej wycieczki w połowie prowadzi przez Magurski Park Narodowy. Pierwsza część trasy biegnie zalesionym obszarem, druga zaś odkrytym, o zróżnicowanym charakterze. Na bazę wybieramy Folusz, który leży tuż przy drodze wojewódzkiej nr 933 z Gorlic do Nowego Żmigrodu. Z centrum wsi kierujemy się na wschód, za zielonym szlakiem pieszym. Po drodze mijamy tereny czynnej kopalni ropy naftowej. Nieco powyżej ostatnich zabudowań wjeżdżamy na teren Magurskiego Parku Narodowego . Należy pamiętać o zakupie biletu. Tu zaczyna się niebieski szlak rowerowy, którym pojedziemy przez około 12 km. Początkowo trasa prowadzi asfaltową drogą w górę zalesionej doliny potoku. Stromy w końcówce podjazd kończymy na Przełęczy pod Świerzową, z której opadamy szutrowo-asfaltową drogą na obrzeża Świątkowej. Na rozjeździe dróg, przy wiacie, kończy się niebieski szlak rowerowy. Tutaj skręcamy w lewo i za znakami czerwonymi pojedziemy aż do Desznicy . W centrum wsi, na skrzyżowaniu, udajemy się na wprost, na widokowy szczyt. Nieco mniej stromą drogą zjeżdżamy do Skalnika. Już z daleka rozpoznamy wieżę kościoła wystającą ponad zabudowania wsi. Za kościołem jedziemy zielonym szlakiem w lewo; opuszczamy go po chwili przed boiskiem, gdzie łukiem zakręcamy ponownie w lewo. Doliną zachodniego dopływu Wisłoka jedziemy w kierunku zachodnim. Mijamy wsie Brzezowa i Mrukowa. W tej drugiej skręcamy w lewo, za znakami niebieskiego szlaku rowerowego. W Pielgrzymce naszą uwagę zwróci zabytkowa drewniana cerkiew . Dojeżdżamy do asfaltu i skręcamy w lewo. Po 300 m, na łuku, zjeżdżamy w polną, utwardzoną drogę i kierujemy się na zachód. Na drugim skrzyżowaniu główną drogą jedziemy na północ, w bród pokonujemy Kłopotnicę i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Jadąc cały czas prosto dojedziemy do Folusza. Na drodze asfaltowej skręcamy w lewo i wracamy nią do centrum wsi.

ATRAKCJE NA TRASIE: Magurski Park Narodowy (MPN) rozpoczął działalność 1 stycznia 1995 r. Swoim zasięgiem obejmuje górne dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury Wątkowskiej. Jego powierzchnia wynosi 194,4 km². Prawie 90 % powierzchni leży na terenie województwa podkarpackiego, a pozostałe 10 % na terenie województwa małopolskiego. MPN chroni bogaty świat roślinny i zwierzęcy występujący w unikatowym w skali Karpat obszarze przejściowym między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. Jest to najbardziej lesisty park narodowy w Polsce – lasy zajmują ponad 95 % jego powierzchni. W większości zachowały naturalny, puszczański charakter. Dawna cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika w Desznicy – obecnie kościół rzymskokatolicki; została zbudowana w 1790 r., na miejscu drewnianej świątyni, która spłonęła. Wnętrze jest barwne, całkowicie pokryte polichromią. Poniżej cerkwi jest usytuowany cmentarz wojenny nr 7 z okresu I wojny światowej.

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku – obecny kościół został wybudowany w latach 1909–1911. Poprzednie dwa były drewniane. W ołtarzu głównym znajduje się otoczony czcią (przybyły tu prawdopodobnie z Nitry na Słowacji) XV-wieczny obraz Matki Boskiej. Jest podobny do ikony jasnogórskiej, z cechami bizantyjskimi. Został koronowany we wrześniu 2007 r. koronami poświęconymi przez Jana Pawła II. Drewniana prawosławna cerkiew pw. Michała Archanioła w Pielgrzymce – prawdopodobnie z końca XVIII w., gruntownie remontowana w latach 1870–1872, obecnie użytkowana nadal przez wiernych obrządku prawosławnego. Świątynia należy do typowych budowli sakralnych wznoszonych na zachodniej Łemkowszczyźnie. Wewnątrz znajduje się ciekawy ikonostas oraz ikony zachowane z wcześniejszej cerkwi.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Dąbrowie Tarnowskiej. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Gazeta Lubuska. Kostrzyn nad Odrą. Nagroda w prestiżowym rankingu