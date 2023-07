Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Dąbrowie Tarnowskiej. Polecane miejsca w lipcu 2023

W naszej ojczyźnie pisano o sorbetach już w XVII wieku. Pierwszy raz przepis na ten wykwintny deser został umieszczony w książce kucharskiej w 1783 roku. W tamtych czasach obecne były one jedynie na dworze królewskim, a następnie na szlacheckich stołach.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W czasach po II wojnie światowej produkcja lodów rozwinęła się, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. W początkowych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na wafle i andruty. Oferowane smaki nie były urozmaicone. Na ogół były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem powstawały nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

Lody włoskie sporządzane są z łączonych z wodą mieszanek w proszku. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy dodać polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety lub lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno ile mają kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc delektować się nimi w gorące letnie dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.