Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Dąbrowie Tarnowskiej. Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W naszym kraju pisano o sorbetach już w wieku XVII. Po raz pierwszy przepis na zmrożony deser został umieszczony w książce kucharskiej w 1783 roku. Wtedy były one obecne jedynie na królewskim dworze, a w późniejszym okresie na szlacheckich stołach.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z owoców, lodu i mleka. W Europie także delektowali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek unikatowy i trudny w wykonaniu ze względu na konieczność sprowadzania lodu z wysokich gór.

Po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty lub wafle. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były zbyt urozmaicone. Głównie były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.

Lody włoskie sporządzane są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża powstałą masę. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy dodać polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety lub lody robione z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są tak samo smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc delektować się nimi w gorące letnie dni.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione w domu. Przydadzą się do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.