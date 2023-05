Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Dąbrowie Tarnowskiej. Polecane miejsca w maju 2023

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na dużą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w maszynkach. Serwowano je na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Dąbrowie Tarnowskiej otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać tylko latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z owoców, lodu i mleka. W Europie również delektowali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek unikatowy, w formie współczesnego sorbetu i trudny do wykonania ze względu na konieczność transportu lodu z wysokich partii górskich.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety albo lody wytwarzane z wegańskich zamienników, np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Kaloryczność lodów

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je w upalne dni.