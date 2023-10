Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Mędrzechów

adres: Mędrzechów 434, 33-221 Mędrzechów numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Wójcina 31, 33-221 Wójcina numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Wola Mędrzechowska 176, 33-221 Wola Mędrzechowska numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

adres: Grądy 29, 33-221 Grądy numer okręgu do Sejmu: 15 numer okręgu do Senatu: 35

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Wybory do Sejmu i Senatu 2023 - kiedy i w jakich godzinach można głosować?

Wybory parlamentarne odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. W przypadku Sejmu głosujemy na posłów, w wybierając ich z list kandydatów w wielomandatowych okręgach wyborczych. Senatorowie są z kolei wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.