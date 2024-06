Czerwiec 2024 w Dąbrowie Tarnowskiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

W czwartek (30 maja) doszło do dramatycznej akcji ratunkowej na Wiśle w miejscowości Ujście Jezuickie w powiecie dąbrowskim. Mężczyzna, który pływał po rzece łodzią, wymagał pilnej pomocy medycznej. Mimo wysiłków ratowników nie udało się go uratować.

Do dziś wielu mieszkańców Tarnowa i regionu wspomina z sentymentem dyskoteki, które w latach 90-tych i na początku XXI wieku były miejscem niezapomnianych imprez. Dla wielu Odyseja, Eden czy też Acapulco i Miami zawsze będzie kojarzyło się z kultowymi już dyskotekami. A było ich o wiele więcej. W samym Tarnowie działało sporo popularnych miejsc rozrywki dla młodzieży, ale i również w podtarnowskich wsiach i innych częściach regionu nie brakowało miejsc, do których w weekend garnęła młodzież. Dziś większości z tych lokali już nie ma, ale pozostały po nich wspomnienia. Zobaczcie, gdzie dawniej bawili się młodzi ludzie.

Czternastu diakonów w Tarnowie przyjęło w sobotę (25 maja) święcenia kapłańskie. We wtorek (28 maja) biskup tarnowski zdecydował, do których parafii trafią nowi księża.

Grzegorz Braun, kandydat do Parlamentu Europejskiego z Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość przybędzie w najbliższych dniach region tarnowski. Skandalizujący polityk będzie zachęcał do głosowania na swoją osobę wyborców z Bochni, Brzeska, Tarnowa i Dąbrowy Tarnowskiej. W programie m.in. podpisywanie... gaśnic.

To była nietypowa, ale wyjątkowo skomplikowana i czasochłonna akcja, w której chodziło o uratowanie życia… konia. Zwierzę wpadło w piątek (24 maja) do ciasnego kanału samochodowego w garażu w Zabłędzy koło Tuchowa. Udało się go wydostać dzięki pomocy strażaków.

Mieszkańcy Woli Szczucińskiej na Powiślu Dąbrowskim od kilku dni nie mogą wyjść z szoku po dramacie, jaki rozegrał się w jednym z domów we wsi. Wszystko wskazuje na to, że Monika B. zamordowała swoje kilkuletnie córki, a następnie ich ciała wrzuciła do rozpalonego wcześniej ogniska. Jak mogła to zrobić?

Tarnowska jednostka penitencjarna poszukuje nowych funkcjonariuszy. Obecnie w Zakładzie Karnym w Tarnowie trwa nabór na stanowiska strażników w dziale ochrony oraz pielęgniarza czy pielęgniarki w dziale służby zdrowia. Jaka praca ich czeka i jak wygląda najpilniej strzeżone miejsce w całym mieście? Zobaczcie naszą galerię zdjęć z wizyty w budynku przy ulicy Konarskiego.