Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 8-9 czerwca 2024 roku

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 8-9 czerwca 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce w sobotę i niedzielę 8-9 czerwca 2024 r. W ten weekend sezon kończy m.in. III ligi piłkarska. 📢 Duży krok do beatyfikacji Stefanii Łąckiej. Dla więźniarek z KL Auschwitz i Birkenau była ziemskim aniołem. Narażała swoje życie dla innych Ponad siedem tysięcy stron spisanych zeznań i opinii na temat świętości życia Stefanii Łąckiej, oraz trzydzieści odbytych sesji. W Tarnowie uroczyście zakończył się trwający blisko trzy lata diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego byłej redaktorki i więźniarki Auschwitz Birkenau, której heroiczna postawa w obozie koncentracyjnym i podejmowane działania na rzecz innych sprawiły, że jeszcze za życia nazywana była „ziemskim aniołem".

📢 Wsiadajcie na rowery! 12 rodzinnych wycieczek po Małopolsce na "czterech kółkach". Łatwe i trudniejsze trasy. Piękne widoki gwarantowane Małopolska jest piękna - i to wcale nie slogan, a stwierdzenie faktów. W piękne dni warto wybrać się poznawać jej okolice na rowerze. A najlepiej w dobrym towarzystwie - z dziećmi, bliskimi lub przyjaciółmi. Przygotowaliśmy dla was zestawienie 12 najciekawszych tras w Małopolsce, które można pokonać także z dziećmi lub osobami, które nie mają super kondycji. Co ważne - do każdej z tych tras można dojechać pociągiem. Sprawdź nasze propozycje.

📢 Wypadek w Swarzowie na Powiślu. Samochody po zderzeniu wypadły z drogi i staranowały ogrodzenie prywatnej posesji. Interweniowały służby! Jedna osoba została poszkodowana i zabrana do szpitala wskutek wypadku, do którego doszło w piątek (7 czerwca) w Swarzowie koło Dąbrowy Tarnowskiej. Na drodze powiatowej zderzyły się dwa samochody osobowe.

📢 Zalipie jest hitem na Instagramie! Na tym portalu można podziwiać cudowne zdjęcia wykonane przez turystów odwiedzających Malowaną Wieś Zalipie to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości w Małopolsce. Co roku do Malowanej Wsi ściągają turyści z całej Polski, a także różnych zakątków świata. To miejsce wyjątkowo wygląda szczególnie o tej porze, a więc tuż po konkursie "Malowana Chata", który w tym roku odbył się już 61 raz. Pięknymi kwiatami ozdobione są nie tylko domy, ale też obory, psie budy, czy studnie. Każdy kto odwiedza Zalipie zachwyca się tymi niezwykłymi dziełami sztuki. Popularność tego miejsca dostrzegana jest m.in. na Instagramie, gdzie praktycznie każdego dnia przybywa zdjęć, które na swoje profile wrzucają turyści odwiedzający Malowaną Wieś. Zobaczcie, jak pięknie wygląda Zalipie na fotografiach udostępnionych w sieci!

📢 Poszedł do lasu z psem na spacer i natknął się na... niedźwiedzicę z młodym. To już kolejne takie zgłoszenie w ostatnim czasie w regionie Jest kolejny sygnał o niedźwiedziu, który miał być widziany w naszym regionie. Tym razem chodzi już nie o jednego osobnika, ale co najmniej o dwa. Samicę z młodym zauważono w środę (5 czerwca) w lesie koło Czarnej Tarnowskiej (powiat dębicki). 📢 Kto przygarnie szczeniaczka? Oto urocze pieski z Tarnowa i okolic, które czekają na nowy ciepły dom. Te maleństwa są naprawdę cudowne Dla wielu osób nie ma nic piękniejszego od malutkich szczeniaczków, które swoimi uroczymi oczkami potrafią rozczulić nawet zatwardziałego człowieka. Młode pieski mogą wnieść do życia rodziny sporo uśmiechu, szczęścia i dosyć nieprzewidywanych sytuacji, które jednak i tak są wybaczane uroczym psiakom. Prezentujemy dziś szczeniaczki, dla których nowych domów szukają mieszkańcy Tarnowa i regionu. Pieski są do wzięcia za darmo, ale jedynie osobom, które są w stanie zapewnić im właściwe warunki, a przede wszystkim ciepły i kochający dom. Zobaczcie, jakie piękne szczeniaczki można przygarnąć!

📢 Zmiany wśród księży wikariuszy w diecezji tarnowskiej. 40 kapłanów dostało dekrety o przenosinach na nowe parafie 40 księży-wikariuszy z diecezji tarnowskiej odebrało w środę (5 czerwca) dekrety o przeniesieniu na nowe parafie. Kapłani pojawią się w nowych wspólnotach pod koniec sierpnia, a pracę rozpoczną 1 września. 📢 Powodzie błyskawiczne w całej Małopolsce. Po ulewnych deszczach będzie wiele sprzątania i strat. Boją się, co zobaczą, gdy woda opadnie Zaczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek, nad Małopolską zawisł deszczowy front. Lunęło. - To nie wyglądało jak deszcz, tylko jakby ktoś wiadrami chlustał wodą - mówi starszy pan spotkany wczoraj w Jangrocie w pow. olkuskim. Z rana 4 czerwca napływały informację, że najbardziej ucierpiały gminy na zachodzie i północy województwa. Potem deszcze rozlał się na cały obszar Małopolski. Do dzisiaj strażacy nie z wszystkich miejsc zjechali do remiz.

📢 Piknik motocyklowy w Jadownikach. Na Bocheniec przybyły setki motocyklistów. Zdjęcia i wideo W niedzielę 2 czerwca w Jadownikach na wzgórzu Bocheniec zorganizowano zlot motocyklistów. Przybyły na niego setki miłośników dwóch kółek. W ramach zlotu można było oddać krew w mobilnym centrum krwiodawstwa. Były również zbierane datki na cel charytatywny. 📢 Potężna ulewa wyrządziła sporo szkód w gminie Lipnica Murowana, najbardziej ucierpiał Rajbrot. Zdjęcia Zalane posesje, uszkodzone przepusty i inne elementy infrastruktury - to wstępny bilans strat w gminie Lipnica Murowana w wyniku ulewy, jaka przeszła nad jej południowym rejonem w sobotę 1.06. Na szczęście nawalny deszcz szybko ustał, bo zniszczenia byłyby znacznie poważniejsze.

📢 Słowackie Tatry otwarte dla turystów. Ratownicy górscy ostrzegają przed zagrożeniami Słowacy otworzyli swoje Tatry w partiach szczytowych. Od 1 czerwca turyści mogą m.in. wejść na Rysy od słowackiej strony. W poprzednich latach zakaz zimowych wędrówek obowiązywał do 15 czerwca. 📢 Czerwiec 2024 w Dąbrowie Tarnowskiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dramatyczna akcja ratunkowa na Wiśle w powiecie dąbrowskim. Strażacy i ratownicy medyczni długo walczyli o życie mężczyzny. Bezskutecznie"?

