Niebezpieczny wypadek traktorzysty w Grądach. Ciągnik rolniczy z kierowcą zsunął się do kanału melioracyjnego. Służby postawione na nogi

Dramatyczne zgłoszenie o wypadku traktorzysty w powiecie dąbrowskim

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem tuż przed godz. 21.30. Do Stanowiska Kierowania Komendanta PSP w Dąbrowie Tarnowskiej dotarło zgłoszenie, że w Grądach traktor wjechał do rzeki, a jego kierowca prawdopodobnie się topi.

Na miejsce natychmiast wysłano zastępy straży pożarnej z PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz jednostki OSP z Grądów i Mędrzechowa. Do zdarzenia wyjechała też karetka pogotowia ratunkowego oraz policja.

Po dojeździe na miejsce okazało się, że ciągnik rolniczy Ursus C360 leży na boku w wypełnionym wodą kanale melioracyjnym. Na brzegu znajdował się przemoczony traktorzysta, któremu na szczęście nic się nie stało i samodzielnie wyszedł z wody.

Jak ustaliła dąbrowska policja, traktorzysta regulował podzespoły w pojeździe i w pewnym momencie ciągnik stoczył się do kanału.