Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Dąbrowa Tarnowska, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Dąbrowy Tarnowskiej

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą jasno wynika, kto uzyskał największe poparcie wyborców w powiecie dąbrowskim. Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych do rady powiatu.

W niedzielę Polacy udali się do urn, aby oddać swój głos w wyborach samorządowych 2024. Wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte, a z poszczególnych placówek spływają wstępne wyniki. Jak wygląda ostateczny rezultat głosowania i kto spośród kandydujących na wójta gm. Olesno oraz do rady gminy otrzyma najwięcej głosów? Potwierdzimy już niebawem.

Droga ekspresowa S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej nabiera kształtów, szczególnie na odcinku do Dankowic. Mija 19 miesiąc budowy tej oczekiwanej przez kierowców trasy. Zobaczcie galerię nowych zdjęć z powietrza udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z realizacji inwestycji.

Trzy tysiące złotych mandatu, 13 punktów karnych oraz utrata prawo jazdy. To konsekwencje zbyt szybkiej jazdy, które będzie musiał ponieść 26-latek zatrzymany przez policjantów tarnowskiej drogówki na drodze w Otfinowie. To jednak nie wszystko. Zbyt "ciężka noga" na pedale gazu przysporzyła młodemu kierowcy jeszcze jeden problem.

Wcale nie trzeba lecieć samolotem, ani wypływać w rejs, by z Tarnowa dostać się do Kamerunu, Japonii, albo Kanady. Takie nazwy żywcem wzięte z atlasu geograficznego noszą bowiem przysiółki miejscowości w naszym regionie. A to dopiero początek fascynujących podróży, bo po drodze wpaść można do Piekła, Głupiej Wsi albo... Zimnej Wódki. Zobacz zestawienie najbardziej oryginalnych nazw przysiółków w regionie tarnowskim! Podpowiadamy też, jak do nich trafić.

Aleksandra Dulkiewicz mieszka z córką w otoczeniu gdańskiej architektury, gdzie historia przeplata się z nowoczesnością. Mieszkanie prezydent Gdańska zlokalizowane jest w jego sercu, nieopodal klimatycznej starówki. Zobacz, jak na co dzień żyje osoba, która stoi na czele miasta nad Motławą i zwyciężyła w wyborach samorządowych 2024 w pierwszej turze. Tak mieszka Aleksandra Dulkiewicz.