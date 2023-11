Straż pożarna z Dąbrowy Tarnowskiej ma nowy samochód za blisko 310 tys. zł. Dołożył się do niego powiat oraz gminy Mędrzechów i Bolesław

Dąbrowska straż pożarna ma nowy samochód

Nowy samochód zastąpi znajdujący się w dąbrowskiej jednostce już od 20 lat Nissan Pickup. Pojazd zostanie oddany teraz do dyspozycji Komendanta Głównego PSP, ale wiele wskazuje na to, że trafi on ostatecznie, do którejś jednostki OSP z terenu gminy Mędrzechów lub Bolesław.

