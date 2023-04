Tak mają wyglądać nowe mieszkania na wynajem, które powstaną m.in. w regionie tarnowskim. Ruszają nabory lokatorów. Mamy wizualizacje!

Tak prezentują się wizualizację szesnastu budynków w ramach SIM Małopolska

- Jest to program najbardziej atrakcyjny i w zasadzie chyba najlepszy jaki został do tej pory zainicjowany przez rząd - mówi Michał Lysy, prezes SIM Małopolska, której siedziba mieści się w Brzesku.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa powstała w połowie 2021 roku i należy do niej 16 małopolskich gmin. Spółkę tworzą: Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Ryglice, Tuchów, Borzęcin, Korzenna, Stary Sącz, Zakliczyn, Trzciana, Wierzchosławice, Miechów, Wieliczka, Brzesko, Ciężkowice, Gorlice i Rabka-Zdrój, które na swoim terenie zamierzają wznieść budynki mieszkalne dla ponad tysiąca rodzin. Program, którego pomysłodawcą jest Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, powstał z myślą o młodych ludziach, nieposiadających zdolności kredytowej, aby zaciągnąć pożyczkę na zakup mieszkania.

Nowe mieszkania w małopolskich gminach praktycznie bez wkładu samorządów

Budowa szesnastu budynków mieszkalnych będzie kosztowała w sumie około 300 milionów złotych. Samorządy jednak praktycznie nie będą ponosiły żadnych kosztów. Gminy musiały jedynie jako wkład własny do spółki wnieść działki, na których powstaną mieszkania. Na uruchomienie SIM-u otrzymały po 3 mln złotych z Krajowego Zasobu Nieruchomości. W ostatnich dniach otrzymały dodatkowo 27 mln złotych wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa .

- Kolejnych 35 procent kosztów całej inwestycji będzie pochodziło z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, 15 procent to partycypacja mieszkańców, a reszta zostanie uzupełniona preferencyjny kredytem ze Społecznego Budownictwa Czynszowego, który zaciągnie spółka - zaznacza Michał Lysy.

Obecnie trwają procedury przetargowe związane z wyłonieniem projektantów nowych budynków. Dokumentacja opracowana na bazie przygotowanych już koncepcji architektonicznych wraz z pozwoleniami na budowę powinna powstać do końca tego roku, a w przyszłym ruszyłyby prace budowlane.

Gminy już ogłaszają nabory na najem tanich mieszkań

Niektóry gminy już wkrótce rozpoczną nabór najemców. Jako jedni z pierwszych zrobią to w Dąbrowie Tarnowskiej. Będzie można się starać o 35 mieszkań, które będą zlokalizowane w budynku przy ul. Wyszyńskiego.

- Pierwszy będzie skierowany wyłącznie do mieszkańców gminy Ryglice. Jeśli po nim zostaną wolne mieszkania, to rozszerzymy nabór także dla osób z innych gmin - zaznacza Paweł Augustyn, burmistrz Zakliczyna.

Wkład własny ponad możliwości mieszkańców?

Umowy z najemcami w ramach SIM będą podpisywane na czas nieokreślony. Przyszli lokatorzy muszą jednak pokryć koszt 15 proc. wartości budowy mieszkania. Przy obecnych kosztorysach jest to około 600-700 zł za mkw.

- To będzie dawało kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, co w moim odczuciu może stanowić jakiś problem, bo jak popatrzymy na naszych mieszkańców, którzy poszukują mieszkania komunalnego i jakie możliwości finansowe mają, to może być ich nie stać na taką partycypację - mówi burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.