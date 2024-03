Wybory samorządowe 2024 w Dąbrowie Tarnowskiej. O fotel burmistrza stolicy Powiśla powalczy trzech kandydatów

Będzie trzeci kadencja Kaczmarskiego?

W fotelu burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej już od dwóch kadencji zasiada Krzysztof Kaczmarski. W nadchodzących wyborach samorządowych zamierza walczyć o utrzymanie stanowiska. Tak jak w poprzednich wyborach wystartuje pod szyldem komitetu wyborczego Niezależni Ziemi Dąbrowskiej, który wystawia również kandydatów do rady gminy Dąbrowy Tarnowskiej.

- My już od 25 lat startujemy w ramach tego komitetu i wystawiamy kandydatów. Jak za każdym razem będziemy próbowali zdobyć jak najwięcej mandatów. Nie wchodzimy w jakąś wielką politykę, Mamy tę świadomość, że ta polityka kręci od lewa do prawej, a my jesteśmy formacją, która nie ulega tym wpływom - mówi Krzysztof Kaczmarski, który jako burmistrz zamierza kontynuować rozpoczęte już działania, ale także chce rozpocząć kolejną kadencję z nowymi pomysłami.

W programie Niezależnych Ziemi Dąbrowskiej znalazła się m.in. budowa wieży widokowej z widokiem na panoramę miasta, stworzenie sezonowego lodowiska, czy też budowa zbiornika retencyjnego i wschodniej obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.