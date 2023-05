Hałasy z obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej nie dają spokoju mieszkańcom. Radni przyjęli rezolucję, będzie spotkanie z dyrektorem GDDKiA

- "Liczymy na to, że w wyniku zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych GDDKiA doprowadzi do zdecydowanej poprawy klimatu akustycznego terenów mieszkalnictwa w sąsiedztwie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej" - czytamy w przyjętym przez radnych dokumencie.

Hałas nawet kilkaset metrów od obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Do samorządu ze skargami w sprawie hałasu z obwodnicy zwracają się głównie mieszkańcy, których domy znajdują się na odcinku między ul. Oleśnicką a rondem, gdzie obwodnica zbiega się z ul. Żabieńską. Problemy są nawet tam, gdzie ekrany zbudowano, jednak są one mniejsze, niż zakładał pierwotny projekt.

Samorządowcy chcą, aby jeszcze raz zmierzyć poziom hałasu

GDDKiA ostatnie pomiaru hałasu przy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej przeprowadziła rok po jej oddaniu do użytku. Wykazały one nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w dwóch miejscach: w Gruszowie Małym oraz w rejonie ul. Grunwaldzkiej. W tych miejscach mają powstać dodatkowe zabezpieczenia akustyczne.

Przełomowe spotkanie z dyrektorem GDDKiA?

- Chcemy, aby na spotkaniu pan dyrektor zapoznał się ze stanowiskiem społeczności, żeby dowiedzieć się, jakie są oczekiwania ludzi. No bo co innego przeczytać pisma za biurkiem w Krakowie, a co innego zobaczyć na miejscu i zapoznać się z relacjami ludzi, z tym że mają tutaj ciężko i że brak ekranów to dla nich duża uciążliwość - podkreśla Piotr Sak.