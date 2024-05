Maj w Dąbrowie Tarnowskiej: Przegląd prasy z kwietnia 2024 w Dąbrowie Tarnowskiej, najważniejsze informacje miesiąca

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Prasówka maj Dąbrowa Tarnowska: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Dąbrowy Tarnowskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W kalendarzu – 26 kwietnia to Dzień Drogowca i Transportowca. Dzięki ich pracy podróżowanie samochodem jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Budowane są coraz lepsze drogi, którymi przemieszczają się codziennie tysiące samochodów. To gigantyczna zmiana względem tego, z czym musieli się zmagać kierowcy niespełna sto lat temu. W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego znaleźliśmy zdjęcia z 1935 roku, kiedy budowano drogę z Krakowa do Lwowa, przez Tarnów. Wcześniej miasta łączył szlak, który kompletnie nie przypominał drogi, a przejazd niespełna 100-kilometrowej trasy zajmował pół dnia, a nie godzinę, jak to jest obecnie autostradą.